Щербак Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак Михаил Андреевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.10.1901

Дата смерти

13.11.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1901

Отец: Щербак Андрей Васильевич

Мать: Щербак Наталия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
13.11.1901
Харьковская губерния, Российская империя
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