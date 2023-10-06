Щербак Михаил Андреевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения30.10.1901
Дата смерти13.11.1901
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1901
Отец: Щербак Андрей Васильевич
Мать: Щербак Наталия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
13.11.1901
Харьковская губерния, Российская империя