Голубенко Феодосия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиПосле 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1879
Дочь: Снурникова (Голубенко) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Голубенко Яков Матвеевич
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1879