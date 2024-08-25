Голубенко Феодосия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубенко Феодосия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

После 1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1861 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубенко Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
22.05.1879

Дочь: Снурникова (Голубенко) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Голубенко Яков Матвеевич

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1879

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