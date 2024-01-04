Курочкина (Двоеглазова) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Двоеглазова) Анастасия Егоровна

Место рождения

с. Порек

Дата рождения

11.09.1923

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1923

Отец: Двоеглазов Егор

Мать: не указана

с. Порек
Рождение ребёнка
16.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
12.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Константин Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
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