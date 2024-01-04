Курочкина (Двоеглазова) Анастасия Егоровна
Место рожденияс. Порек
Дата рождения11.09.1923
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1923
Отец: Двоеглазов Егор
с. Порек
Рождение ребёнка
16.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
12.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Константин Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно