Трубецкой Василий Фёдоровчи
Место рожденияс. Россошное Россошенской волости Ливенского уезда Орловской области
Дата рождения28.01.1991
Дата смерти29.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1936
Сын: Трубицкой Альберт Васильевич
Мать ребёнка: Трубицкая Наталья
Смерть
29.06.1942
Рождение
28.01.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Россошное Россошенской волости Ливенского уезда Орловской области