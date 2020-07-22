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Трубецкой Василий Фёдоровчи

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Место рождения

с. Россошное Россошенской волости Ливенского уезда Орловской области

Дата рождения

28.01.1991

Дата смерти

29.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1936

Сын: Трубицкой Альберт Васильевич

Мать ребёнка: Трубицкая Наталья

Смерть
29.06.1942
Рождение
28.01.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Россошное Россошенской волости Ливенского уезда Орловской области
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