Харитонова Наталья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1896
Сын: Харитонов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Харитонов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Харитонов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Харитонов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Харитонов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петр Михайлович
Отец ребёнка: Харитонов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Харитонов Михаил Петрович
Смерть
1919