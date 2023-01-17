Харитонова Наталья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонова Наталья Тарасовна

Харитонова Наталья Тарасовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1896

Сын: Харитонов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Харитонов Михаил Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Харитонов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Харитонов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Харитонов Михаил Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петр Михайлович

Отец ребёнка: Харитонов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Харитонов Михаил Петрович

Смерть
1919
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close