Морщинин Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения23.04.1919
Дата смерти28.05.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1937 по 1941
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1945 по 2004
Смерть
28.05.2004