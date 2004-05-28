Морщинин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морщинин Александр Александрович

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Место рождения

Пакутино, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.04.1919

Дата смерти

28.05.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Пакутино, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1937 по 1941
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1945 по 2004
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
28.05.2004
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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