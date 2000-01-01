Минюхина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Минюхин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Минюхин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Минюхина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Минюхин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно