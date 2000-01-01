Минюхина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минюхина Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Минюхин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Минюхин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Минюхин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Минюхина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Минюхин Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минюхин Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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