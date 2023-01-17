Перкалева Анна Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Тихонравова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Перкалев Николай Васильевич
Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Смерть
Около 1919