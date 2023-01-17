Перкалева Анна Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перкалева Анна Рафаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Тихонравова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Перкалев Николай Васильевич

Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перкалев Николай Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Смерть
Около 1919
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