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Родионов Василий Александров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.04.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1911

Отец: Родионов Александр Евдокимов

Мать: Родионова Дария Эрастова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.04.1911
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: села Новой Рачейки билетный солдат Петр Эрастов Павлов и крестьянская девица Пераскева Евдокимова Родионова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Мария

Смерть
Неизвестно
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