Родионов Василий Александров
Место рождения
Дата рождения11.04.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1911
Крещение
12.04.1911
воспреемники: села Новой Рачейки билетный солдат Петр Эрастов Павлов и крестьянская девица Пераскева Евдокимова Родионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Мария
Смерть
Неизвестно