Гудкова (Горбунова) Матрёна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Горбунова) Матрёна Филипповна

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

06.11.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
22.10.1893 ст.

Муж: Гудков Лаврентий Евстигнеевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1898 ст.

Дочь: Рыжова Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Гудков Лаврентий Евстигнеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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