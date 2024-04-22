Гудкова (Горбунова) Матрёна Филипповна
Место рождения
Дата рождения06.11.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1874 ст.
Бракосочетание
22.10.1893 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1898 ст.
Дочь: Рыжова Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Гудков Лаврентий Евстигнеевич
Смерть
Неизвестно