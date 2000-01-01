Фоменко Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрин Николай Емельянович

Мать: Юрина Адалина Карловна

Рождение ребёнка
11.01.1968

Сын: Фоменко Аркадий Борисович

Отец ребёнка: Фоменко Борис Александрович

Город Темиртау
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоменко Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоменко Елена Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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