Фоменко Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрин Николай Емельянович
Мать: Юрина Адалина Карловна
Рождение ребёнка
11.01.1968
Сын: Фоменко Аркадий Борисович
Отец ребёнка: Фоменко Борис Александрович
Город Темиртау
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоменко Елена Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно