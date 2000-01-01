Миронов Кирилл Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Миронов Геннадий
Мать ребёнка: Миронова Антонина
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
1949
Жена: Миронова Антонина
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1960
Смерть
Неизвестно