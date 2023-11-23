Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1815
Дата смерти04.11.1827
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1815
Отец: Семион Максимов
Мать: Степанида Алексеева
ЦИАМ ф.203 оп.745 д.1111лист 204 год 1815 3/5 июня рождение и крещение сына Ивана воспреемники: д. Лыскова крестьянин Григорий Максимов и с. Марфина крестьянская жена Праскева Алексеева
Смерть
04.11.1827
ЦИАМ ф.203 оп.745 д.1827 лист 646Метрические книги ц. Рождества Богородицы 4/6 11 1827 смерть и погребение сына Ивана, 12 лет от роду, от чахотки