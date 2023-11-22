Сушенцова (Шарыгина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарыгин Михаил Иванович
Мать: Шарыгина Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сушенцов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сушенцов Константин
Смерть
Неизвестно