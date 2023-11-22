Сушенцова (Шарыгина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушенцова (Шарыгина) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарыгин Михаил Иванович

Мать: Шарыгина Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сушенцов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушенцов Константин

Смерть
Неизвестно
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