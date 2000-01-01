Ладанова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладанова Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ладанов Василий Абрамович

Мать: Ладанова Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волынов Иван Егорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ухачёва Александра Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Анна Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волынов Егор

Смерть
Неизвестно
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