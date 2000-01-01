Бурдей Иоанн
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1725
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Бурдей Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Бурдей Константин (Косьма) Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1725