Бурдей Иоанн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдей Иоанн

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1725

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Бурдей Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Бурдей Ефстафий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Бурдей Константин (Косьма) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1725
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