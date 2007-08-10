Вертикова (Токарева) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вертикова (Токарева) Галина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1939

Дата смерти

10.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1939

Отец: Токарев Федор Митрофанович

Мать: Токарева Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1958

Дочь: Рыбина Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Токарев Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
24.01.1962

Дочь: Тихомирова Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Токарев Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
17.03.1968

Дочь: Обер Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Кривцов Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.10.1972

Дочь: Трифонова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Кривцов Юрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертиков Виктор Лукич

Смерть
10.08.2007
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