Вертикова (Токарева) Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1939
Дата смерти10.08.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1939
Рождение ребёнка
03.10.1958
Дочь: Рыбина Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Токарев Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
24.01.1962
Дочь: Тихомирова Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Токарев Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1968
Дочь: Обер Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Кривцов Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.10.1972
Дочь: Трифонова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Кривцов Юрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.2007