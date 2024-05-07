Иван дворовый Дмитриевич 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван дворовый Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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