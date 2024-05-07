Иван дворовый Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно