Акимов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимов Александр Васильевич

Акимов Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Акимов Василий Иосифович

Мать: Акимова Елизавета Сергеевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
?.08.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close