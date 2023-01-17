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Акимов Александр Васильевич
Акимов Александр Васильевич
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Место рождения
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
Дата рождения
1923
Дата смерти
?.08.1942
Пол
Мужской
Отец
Акимов Василий Иосифович
Мать
Акимова Елизавета Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Акимов Василий Иосифович
Мать:
Акимова Елизавета Сергеевна
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
Смерть
?.08.1942
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