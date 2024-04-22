Шляпкина Екатерина Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1972
Рождение ребёнка
24.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тиханов Денис Владимирович
Рождение ребёнка
19.01.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тиханов Денис Владимирович