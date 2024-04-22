Шляпкина Екатерина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляпкина Екатерина Аркадьевна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

14.09.1972

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1972

Отец: Шляпкин Аркадий Николаевич

Мать: Шляпкина Ираида Алексеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тиханов Денис Владимирович

Рождение ребёнка
19.01.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тиханов Денис Владимирович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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