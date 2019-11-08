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Федосеев Сергей Викторович
Федосеев Сергей Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1973
Пол
Мужской
Отец
Федосеев Виктор Антонович
1941 г.р.
Мать
Федосеева Александра Петровна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец:
Федосеев Виктор Антонович
Мать:
Федосеева Александра Петровна
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