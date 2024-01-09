Стасива (Добрынина) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Добрынин Александр Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стасив Василий Васильевич
Отец ребёнка: Стасив Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стасив) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Стасив Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стасив) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Стасив Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно