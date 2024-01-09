Стасива (Добрынина) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасива (Добрынина) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добрынин Александр Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стасив Василий Васильевич

Отец ребёнка: Стасив Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стасив) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Стасив Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стасив) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Стасив Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стасив Василий Яковлевич

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