Калинина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боровков Иван Фролович
Рождение ребёнка
10.04.1936
Дочь: Трякшина Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Калинин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышкова Зоя Фёдоровна
Отец ребёнка: Калинин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Калинин Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно