Калинина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровков Иван Фролович

Мать: Боровкова Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
10.04.1936

Дочь: Трякшина Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Калинин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышкова Зоя Фёдоровна

Отец ребёнка: Калинин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Калинин Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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