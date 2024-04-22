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Будим Трофим Наумович

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Будим Наум

Мать: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Будим Арсений Трофимович

Мать ребёнка: Будим Лукья Ивановна

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Будим Леонтий Трофимович

Мать ребёнка: Будим Лукья Ивановна

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Будим Иван Трофимович

Мать ребёнка: Будим Лукья Ивановна

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Будим Лукья Ивановна

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Будим Калистрат Трофимович

Мать ребёнка: Будим Лукья Ивановна

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будим Лукья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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