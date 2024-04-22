Будим Трофим Наумович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Будим Наум
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Будим Лукья Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Будим Лукья Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Будим Лукья Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Будим Лукья Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Будим Калистрат Трофимович
Мать ребёнка: Будим Лукья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будим Лукья Ивановна
Смерть
Неизвестно