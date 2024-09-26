Медведева Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Медведев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Медведев Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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