Титова Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитова Тамара Николаевна

Титова Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Титов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Титов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Галина Петровна

Отец ребёнка: Титов Петр Андреевич

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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