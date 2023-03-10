Салеев Александр Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салеев Александр Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Салеев Антон Иванов

Мать: Анна Алексеева

Смерть
1839
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