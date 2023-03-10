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Салеев Александр Антонов
Салеев Александр Антонов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1835
Дата смерти
1839
Пол
Мужской
Отец
Салеев Антон Иванов
1784 г.р.
Мать
Анна Алексеева
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец:
Салеев Антон Иванов
Мать:
Анна Алексеева
Смерть
1839
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