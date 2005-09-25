Хазов Евгений Тимофеевич
Место рождениядеревня Губино Московская область
Дата рождения03.09.1944
Дата смерти25.09.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милодан (Хазова) SVETLANA Евгеньевна
Мать ребёнка: Хазова (Бычкова) Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
27.09.1970
Дочь: Хазов Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
25.09.2005