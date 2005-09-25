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Хазов Евгений Тимофеевич

Место рождения

деревня Губино Московская область

Дата рождения

03.09.1944

Дата смерти

25.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милодан (Хазова) SVETLANA Евгеньевна

Мать ребёнка: Хазова (Бычкова) Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
27.09.1970

Дочь: Хазов Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
25.09.2005

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