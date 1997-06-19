Шитова (Сошникова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова (Сошникова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.10.1916

Дата смерти

19.06.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.12.1941

Сын: Алексеев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Алексеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Александр Иванович

Смерть
19.06.1997
Москва, город федерального значения Москва
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