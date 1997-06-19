Шитова (Сошникова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1916
Дата смерти19.06.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1941
Сын: Алексеев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Алексеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1997