Аксинья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Тарас Григорьев Кумоняй Григорьев
Рождение ребёнка
1754
Сын: Василей
Отец ребёнка: Тарас Григорьев Кумоняй Григорьев
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Тарас Григорьев Кумоняй Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно