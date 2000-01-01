Аксинья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

1752 г.р.
1754 г.р.
1756 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Тарас Григорьев Кумоняй Григорьев

Рождение ребёнка
1754

Сын: Василей

Отец ребёнка: Тарас Григорьев Кумоняй Григорьев

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Тарас Григорьев Кумоняй Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Григорьев Кумоняй Григорьев

Смерть
Неизвестно
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