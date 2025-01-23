Шилин Валерий
Место рождениятульская обл.
Дата рождения11.06.1951
Дата смерти31.10.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
тульская обл.
Рождение ребёнка
08.02.1974
Дочь: Носова (Шилина) Оксана
Мать ребёнка: (Шилина) Лидия
Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1978
Дочь: Копытова (Шилина) Наталья
Мать ребёнка: (Шилина) Лидия
Рождение ребёнка
06.12.1980
Дочь: Фетисова (Шилина) Мария
Мать ребёнка: (Шилина) Лидия
Смерть
31.10.1986
Батама, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.04.1987
Сын: Шилин Валерий
Мать ребёнка: (Шилина) Лидия