Шилин Валерий 11.06.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шилин Валерий

Место рождения

тульская обл.

Дата рождения

11.06.1951

Дата смерти

31.10.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

тульская обл.
Рождение ребёнка
08.02.1974

Дочь: Носова (Шилина) Оксана

Мать ребёнка: (Шилина) Лидия

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1978

Дочь: Копытова (Шилина) Наталья

Мать ребёнка: (Шилина) Лидия

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.12.1980

Дочь: Фетисова (Шилина) Мария

Мать ребёнка: (Шилина) Лидия

Зима, Зиминское, Иркутская область
Смерть
31.10.1986
Батама, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.04.1987

Сын: Шилин Валерий

Мать ребёнка: (Шилина) Лидия

Зима, Зиминское, Иркутская область

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