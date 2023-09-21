Данилова Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Данилин Дмитрий Никитович
Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович
Дочь: Данилова Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович
Сын: Данилов Николай Никитович
Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович
Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович
Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович
Дочь: Данилина Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович
Дочь: Данилина Александра Никитична
Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович
Дочь: Данилина Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович
Дочь: Данилина Вера Никитична
Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович
Дочь: Данилова Параскева Никитична
Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович
Дочь: Данилова Елена Никитична
Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович
Дочь: Данилова Вера Никитична
Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович