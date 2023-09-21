Данилова Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Марфа Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Никита Федорович

Рождение ребёнка
03.02.1876

Сын: Данилин Дмитрий Никитович

Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович

Рождение ребёнка
01.05.1877

Дочь: Данилова Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович

Рождение ребёнка
20.04.1883

Сын: Данилов Николай Никитович

Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович

Рождение ребёнка
23.03.1884

Сын: Данилов Егор Никитович

Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович

Рождение ребёнка
23.03.1884

Сын: Данилов Иосиф Никитович

Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович

Рождение ребёнка
19.09.1885

Дочь: Данилина Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович

Рождение ребёнка
29.10.1887

Дочь: Данилина Александра Никитична

Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович

Рождение ребёнка
08.04.1890

Дочь: Данилина Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович

Рождение ребёнка
10.09.1891

Дочь: Данилина Вера Никитична

Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович

Рождение ребёнка
18.10.1894

Дочь: Данилова Параскева Никитична

Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович

Рождение ребёнка
09.05.1896

Дочь: Данилова Елена Никитична

Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович

Рождение ребёнка
19.09.1899

Дочь: Данилова Вера Никитична

Отец ребёнка: Данилов Никита Федорович

Смерть
Неизвестно

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