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Власов Иосиф Нилович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Власов Нил Астафьевна

Мать: Власова (Власова) Ульяна Акимовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851

Сын: Власов Степан Иосифович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Алексеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Власова (Власова) Авдотья Иосифовна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Алексеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Власова (Власова) Марина Иосифовна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Алексеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Власов Семен Иосифович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Алексеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Власова (Власова) Анисия Иосифовна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Власов) Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Алексеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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