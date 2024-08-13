Власов Иосиф Нилович
Место рождения
Дата рождения1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Власова (Власова) Авдотья Иосифовна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Власова (Власова) Марина Иосифовна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Власова (Власова) Анисия Иосифовна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Власов) Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Алексеевна