Лихобабин Фёдор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихобабина Тома Федоровна
Мать ребёнка: Лихобабина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихобабин Александр Федорович
Мать ребёнка: Лихобабина Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихобабина Антонина
Смерть
Неизвестно