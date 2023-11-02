Лихобабин Фёдор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихобабин Фёдор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихобабин Владимир Федорович

Мать: Лихобабина Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихобабина Тома Федоровна

Мать ребёнка: Лихобабина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихобабин Александр Федорович

Мать ребёнка: Лихобабина Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихобабина Антонина

Смерть
Неизвестно
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