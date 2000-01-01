Коробицина Марья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробицина Марья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Честнейшин Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Честнейшин Гаврил (Гаврила) Федорович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Честнейшин Гаврил (Гаврила) Федорович

Смерть
Неизвестно
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