Манаев Гайфулла Сайфуллович
Место рожденияд.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Дата рождения08.11.1906
Дата смерти?.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Манаев Гайфулла Сайфулинович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1906 Дата и место призыва 18.06.1941 Стерлитамакский РВК, Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н Посмотреть на карте Дата выбытия __... Показать все
Смерть
?.07.1943