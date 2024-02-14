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Манаев Гайфулла Сайфуллович

Место рождения

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ

Дата рождения

08.11.1906

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1906

Отец: Тухватуллин Сайфулла

Мать: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манаев Гаяз Гайфуллович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Манаев Гайфулла Сайфулинович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1906 Дата и место призыва 18.06.1941 Стерлитамакский РВК, Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н Посмотреть на карте Дата выбытия __... Показать все
Смерть
?.07.1943

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