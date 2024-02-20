Туганова (Туганова) Сализет Елкановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуганова (Туганова) Сализет Елкановна

Туганова (Туганова) Сализет Елкановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Жантиев Дзамболат

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Кануков Аза

Отец ребёнка: Жантиев Дзамболат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Асланбек

Отец ребёнка: Жантиев Дзамболат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Руслан

Отец ребёнка: Жантиев Дзамболат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жантиев Дзамболат

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close