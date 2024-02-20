Туганова (Туганова) Сализет Елкановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Жантиев Дзамболат
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Кануков Аза
Отец ребёнка: Жантиев Дзамболат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Асланбек
Отец ребёнка: Жантиев Дзамболат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Руслан
Отец ребёнка: Жантиев Дзамболат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жантиев Дзамболат
Смерть
Неизвестно