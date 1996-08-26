Поляков Василий Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Василий Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1933

Дата смерти

26.08.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1963 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1933

Отец: Поляков Артём

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова (Задонских) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
24.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова (Задонских) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова (Задонских) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
07.04.1963

Сын: Поляков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Полякова (Задонских) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
14.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова (Задонских) Александра Васильевна

Смерть
26.08.1996

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