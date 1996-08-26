Поляков Василий Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1933
Дата смерти26.08.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1933
Отец: Поляков Артём
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1955
Рождение ребёнка
24.03.1957
Рождение ребёнка
05.04.1959
Рождение ребёнка
07.04.1963
Мать ребёнка: Полякова (Задонских) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1975
Смерть
26.08.1996