Аксенова Надежда Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти27.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Аксенов Герасим
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
27.01.2010
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край