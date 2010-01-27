Аксенова Надежда Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Надежда Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

27.01.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1921 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Аксенов Герасим

Мать: Кашарина Пилагея Давыдовна

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
27.01.2010
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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