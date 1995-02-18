Zdrojewska (Dąbrowska) Alina
Место рожденияGdańsk
Дата рождения01.02.1939
Дата смерти18.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939
Отец: Dąbrowski Zygmunt
Gdańsk
Бракосочетание
Около 1960
Муж: Zdrojewski Stefan
Gdańsk
Рождение ребёнка
11.03.1964
Дочь: (Zdrojewska) Beata
Отец ребёнка: Zdrojewski Stefan
Gdańsk
Смерть
18.02.1995
Współmałżonek: Jan Zyśk
Похороны
Неизвестно
Gdańsk Nowy Port