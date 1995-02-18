Zdrojewska (Dąbrowska) Alina 01.02.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zdrojewska (Dąbrowska) Alina

Место рождения

Gdańsk

Дата рождения

01.02.1939

Дата смерти

18.02.1995

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939

Отец: Dąbrowski Zygmunt

Мать: Dąbrowska (Borsuk) Jadwiga

Gdańsk
Бракосочетание
Около 1960

Муж: Zdrojewski Stefan

Gdańsk
Рождение ребёнка
11.03.1964

Дочь: (Zdrojewska) Beata

Отец ребёнка: Zdrojewski Stefan

Gdańsk
Смерть
18.02.1995
Współmałżonek: Jan Zyśk
Похороны
Неизвестно
Gdańsk Nowy Port

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