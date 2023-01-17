Миронова Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Матрена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Миронов Андрей Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Миронов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Миронов Андрей Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Андрей Петрович

Смерть
1769
Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
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