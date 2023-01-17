Миронова Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Миронов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Миронов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Миронов Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1769