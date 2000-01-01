Есакова Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсакова Прасковья Степановна

Есакова Прасковья Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Есаков Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Есаков Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Есаков Тимофей Матвеевич

Отец ребёнка: Есаков Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Арина Матвеевна

Отец ребёнка: Есаков Матвей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Матвей Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close