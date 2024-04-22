Буцаленко Евдокия Анисомовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
?.01.1901
Сын: Буцаленко Георгий Прокопьевич
Отец ребёнка: Буцаленко Прокофий (Прокопий) Афанасьевич
восприемники Таганрогский мещанин Лев Васильев Станкевский и крестьянка деревни Петроогоровки Наталия Матвеева Негодяева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно