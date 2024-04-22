Буцаленко Евдокия Анисомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буцаленко Евдокия Анисомовна

Место рождения

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1901

Сын: Буцаленко Георгий Прокопьевич

Отец ребёнка: Буцаленко Прокофий (Прокопий) Афанасьевич

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
восприемники Таганрогский мещанин Лев Васильев Станкевский и крестьянка деревни Петроогоровки Наталия Матвеева Негодяева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буцаленко Прокофий (Прокопий) Афанасьевич

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно
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