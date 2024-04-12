Буханцева Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения12.07.1913
Дата смерти31.12.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913
Фонд №389Опись №1Дело №1923 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Любимовка, Марковка за 1913 г. https://yandex.ru/archive/catalog/b16fe05b-7f10-46a6-b0d1-2e3a19d9... Показать все
Смерть
31.12.1913
Фонд №389Опись №1Дело №1969 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Любимовка, Михайловка за 1914 г. https://yandex.ru/archive/catalog/14119fc0-0764-436b-ba0c-c73722... Показать все