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Буханцева Мария Семеновна

Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.07.1913

Дата смерти

31.12.1913

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913

Отец: Буханцов Семен Алексеевич

Мать: Буханцова Акилина Михеевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №389Опись №1Дело №1923 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Любимовка, Марковка за 1913 г. https://yandex.ru/archive/catalog/b16fe05b-7f10-46a6-b0d1-2e3a19d9... Показать все
Смерть
31.12.1913
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №389Опись №1Дело №1969 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Любимовка, Михайловка за 1914 г. https://yandex.ru/archive/catalog/14119fc0-0764-436b-ba0c-c73722... Показать все
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