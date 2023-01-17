Коротенько (Кошкорова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошкоров Василий
Мать: Кошкорова ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Коротенко Михаил
Отец ребёнка: Коротенько Иван
Рождение ребёнка
06.10.1925
Сын: Коротенько Иван
Отец ребёнка: Коротенько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Прасковья
Отец ребёнка: Коротенько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Коротенько Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коротенько Иван
Смерть
1963
Абатское, Абатский муниципальный район, Тюменская область