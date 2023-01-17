Коротенько (Кошкорова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротенько (Кошкорова) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошкоров Василий

Мать: Кошкорова ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Коротенко Михаил

Отец ребёнка: Коротенько Иван

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.10.1925

Сын: Коротенько Иван

Отец ребёнка: Коротенько Иван

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Прасковья

Отец ребёнка: Коротенько Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Коротенько Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротенько Иван

Смерть
1963
Абатское, Абатский муниципальный район, Тюменская область
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