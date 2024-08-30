(Патрикеева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Патрикеева) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1805

Дата смерти

16.04.1905

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Василий Фадеевич

Отец ребёнка: Патрикеев Фаддей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич

Отец ребёнка: Патрикеев Фаддей

Смерть
16.04.1905

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