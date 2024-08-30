(Патрикеева) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1805
Дата смерти16.04.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Василий Фадеевич
Отец ребёнка: Патрикеев Фаддей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич
Отец ребёнка: Патрикеев Фаддей
Смерть
16.04.1905