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Мейшутович Якуб Иосифович
Мейшутович Якуб Иосифович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1945
Пол
Мужской
Отец
Мейшутович Иосиф Мустафович
1884 г.р.
Мать
Мейшутович Ассея Ибрагимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Мейшутович Иосиф Мустафович
Мать:
Мейшутович Ассея Ибрагимовна
Смерть
1945
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