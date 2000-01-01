Мейшутович Якуб Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Якуб Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Мейшутович Иосиф Мустафович

Мать: Мейшутович Ассея Ибрагимовна

Смерть
1945
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