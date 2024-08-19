Дресвянникова Евдокия Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дресвянникова Евдокия Феодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянников Иван Андрианович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Дресвянникова Настасия Ивановна

Отец ребёнка: Дресвянников Иван Андрианович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1890 ст.

Сын: Дресвянников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Дресвянников Иван Андрианович

Смерть
Неизвестно

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