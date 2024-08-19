Дресвянникова Евдокия Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Дресвянникова Настасия Ивановна
Отец ребёнка: Дресвянников Иван Андрианович
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1890 ст.
Сын: Дресвянников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Дресвянников Иван Андрианович
Смерть
Неизвестно