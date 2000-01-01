Ахмерова Эльбира Садертдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмерова Эльбира Садертдиновна

Ахмерова Эльбира Садертдиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1982

Сын: Ахмеров Раис Рифкатович

Отец ребёнка: Ахмеров Рифкат Белянодинович

Рождение ребёнка
1984

Сын: Абрамов Ринат Рифкатович

Отец ребёнка: Ахмеров Рифкат Белянодинович

Рождение ребёнка
18.04.1989

Дочь: Ахмерова Лейсян Рифкатовна

Отец ребёнка: Ахмеров Рифкат Белянодинович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close