Ахмерова Эльбира Садертдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1982
Отец ребёнка: Ахмеров Рифкат Белянодинович
Рождение ребёнка
1984
Отец ребёнка: Ахмеров Рифкат Белянодинович
Рождение ребёнка
18.04.1989
Дочь: Ахмерова Лейсян Рифкатовна
Отец ребёнка: Ахмеров Рифкат Белянодинович