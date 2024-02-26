Марфа Игнатьева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Игнатьева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Около 1815 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1828 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Петров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Марья Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Петров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Иван Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Петров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Марья Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Петров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Марья Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Петров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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