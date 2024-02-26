Марфа Игнатьева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Петров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Иван Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Петров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1828
Рождение ребёнка
Около 1828
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно